Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ depremi sonrası yapılan okulları hükümlüler temizleyip eğitime hazırlıyor

        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da 24 Ocak'ta 2020 meydana gelen depremde yıkılanların yerine inşa edilen okulların temizliğini hükümlüler yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 11:05 Güncelleme: 26.11.2024 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ depremi sonrası yapılan okulları hükümlüler temizleyip eğitime hazırlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da 24 Ocak'ta 2020 meydana gelen depremde yıkılanların yerine inşa edilen okulların temizliğini hükümlüler yapıyor.

        Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında yaşanan sarsıntılar nedeniyle kent genelinde 48 okul yıkıldı. Bunların yerine yapımına başlanan 80 okuldan 59'u, inşası tamamlanarak eğitime kazandırıldı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliğiyle tedbir türlerine göre yürütülen infaz ve iyileştirme çalışmaları kapsamında, yeni inşa edilen okulların temizliğini hükümlüler yapıyor.

        Denetimli serbestlik hükmünden yararlanan 50 hükümlünün, çevre düzenlemesi ile iç ve dış temizliğini yaptığı çalışmayla açılışa hazırlanan okullarda öğrencilere temiz bir ortam sağlanıyor.

        - "Çocuklara hizmet kıymetli bir çalışma oldu"

        İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, AA muhabirine, Elazığ'ın deprem kuşağında yer aldığını belirterek, 4 yıl önce yaşanan depremden sonra riskli bütün okulların yerine yenilerini inşa ettiklerini söyledi.

        Bu okulların birçoğunda eğitim öğretimin başladığını, diğerlerini de peyderpey teslim aldıklarını ifade eden Yiğit, "Kentte bir anda çok sayıda bina yapıldı. Okulları bir an önce eğitim öğretime kazandırmak için temizlik konusunda Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden destek alıyoruz. Okullarımızın kaba temizliğinin yapılması açısından ciddi katkı sunuyorlar. Denetimli serbestliğe tabi olan hükümlülerin de topluma kazandırılması, çocuklara hizmet etmeleri, bir rehabilitasyon sürecinin başlaması ve devam etmesi için çok kıymetli bir çalışma oldu." dedi.

        Bu işbirlikleri sayesinde çalışmaların daha hızlı ilerlediğini anlatan Yiğit, okullarda çalışma yürüten hükümlülere teşekkür etti.

        Yiğit, "Onlar da yapmış olduğumuz özel görüşmelerimizde bu işlere vesile olmaktan duydukları mutluluğu ifade ettiler. Çocuklarımıza hizmet etmekten oldukça mutlu olduklarını söylediler. Biz de bu sürecin içerisinde olmaktan, buna vesile olmaktan gayet mutluyuz." ifadelerini kullandı.

        - "Yaklaşık 20 okulun temizliğini yaptık"

        Elazığ Denetimli Serbestlik Müdürü İrem Pirinççi de depremde hasar alan okulların yerine yenilerinin inşasının sürdüğünü dile getirerek, "Güçlü devletimiz güzel okullar inşa etti. Denetim Serbestlik Müdürlüğü de okullarımızın temizlik ihtiyacını gidermek için her zaman sahadaydı. Hükümlülerimiz yapımı biten okulların temizliğini yapıp eğitime hazır hale getiriyor." diye konuştu.

        Hükümlülerin çalışmayı ücret almaksızın gerçekleştirdiğini, kurumların sunulan hizmetlerden memnuniyet duyduğunu aktaran Pirinççi, şunları kaydetti:

        "50 yükümlümüzle sahadayız. İl Milli Eğitim Müdürlüğü talep edince hükümlülerimiz okullarda gerçekten güzel işler çıkartıyorlar. Yaklaşık 20 okulun temizliğini yaptık. İnşaattan çıkan okulların temizliği zor oluyor. Hükümlülerimiz gerçekten günlerce burada emek sarf ediyor. Öğrencilerimize hijyenik ortam sunmaya çalışıyorlar. Çalışmalarımıza devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Güler: Kuzey Irak'ta kilit kapandı
        Bakan Güler: Kuzey Irak'ta kilit kapandı
        "Açığa satış yasağını yakında kaldıracağız"
        "Açığa satış yasağını yakında kaldıracağız"
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        'Kesik baş' cinayetinde azmettirici belli oldu!
        'Kesik baş' cinayetinde azmettirici belli oldu!
        Araç alacaklar dikkat! Trafik sigortasında süre değişiyor
        Araç alacaklar dikkat! Trafik sigortasında süre değişiyor
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        2 eltinin kahreden ölümü!
        2 eltinin kahreden ölümü!
        Selde 3'üncü kat üstüne % 50 indirim
        Selde 3'üncü kat üstüne % 50 indirim
        Mutlu Kaya tekrar şarkı söylüyor: İnandığım için bugüne gelebildim
        Mutlu Kaya tekrar şarkı söylüyor: İnandığım için bugüne gelebildim
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        'Yenidoğan' davasında 7. duruşma!
        'Yenidoğan' davasında 7. duruşma!
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Bitcoin'den 14.7 milyar dolar kâr etti
        Bitcoin'den 14.7 milyar dolar kâr etti
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Trump'tan Meksika, Kanada ve Çin'e ek tarife
        Trump'tan Meksika, Kanada ve Çin'e ek tarife
        Erkeklere tövbe ettiren trend!
        Erkeklere tövbe ettiren trend!
        Güne kahveyle mi yoksa çayla mı başlamalıyız?
        Güne kahveyle mi yoksa çayla mı başlamalıyız?

        Benzer Haberler

        Elazığ'da greydere çarpan otomobilin sürücüsünün öldüğü kaza anı güvenlik k...
        Elazığ'da greydere çarpan otomobilin sürücüsünün öldüğü kaza anı güvenlik k...
        Elazığ'da kardan kapanan 127 köy yolu ulaşıma açıldı
        Elazığ'da kardan kapanan 127 köy yolu ulaşıma açıldı
        Elazığ'da eğitime 1 gün ara verildi (4)
        Elazığ'da eğitime 1 gün ara verildi (4)
        Elazığ'da aile içi şiddetle mücadele kapsamında "Beyaz Ev Aile Merkezi" açı...
        Elazığ'da aile içi şiddetle mücadele kapsamında "Beyaz Ev Aile Merkezi" açı...
        Fırat Üniversitesine AR-GE merkezi kazandırılacak
        Fırat Üniversitesine AR-GE merkezi kazandırılacak
        TIR'ın çarptığı yaya öldü
        TIR'ın çarptığı yaya öldü