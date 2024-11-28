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        Keban'da kadına yönelik şiddetle mücadele semineri verildi

        Elazığ'ın Keban ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 16:43 Güncelleme: 28.11.2024 - 16:56
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        Keban'da kadına yönelik şiddetle mücadele semineri verildi
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele semineri düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Keban Kaymakamlığınca kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim semineri gerçekleştirildi.

        Öğretmenevi Konferans Salonunda verilen seminerde, "Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele", "Aile içi şiddetle mücadelede dini referanslar" ve "6284 sayılı kanun kapsamında alınan tedbir kararların uygulanması ve takibi" konularında sunumlar yapıldı.

        Seminere, Keban Belediye Başkan Vekili Mustafa Celayir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakkı Gök, İlçe Müftüsü Murtaza Meşe, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Muzaffer Polat ve kadınlar katıldı.

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        Galeri

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