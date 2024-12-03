Elazığ'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
A.Y'nin kullandığı otomobil ile S.K. idaresindeki tır, Saraybahçe köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü A.Y. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.