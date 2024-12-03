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        Baskil'de fidan dağıtımı yapıldı

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde Orman İşletme Şefliği tarafından ücretsiz ceviz, dut, çam ve badem fidanlarının dağıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 15:51 Güncelleme: 03.12.2024 - 16:47
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        Baskil'de fidan dağıtımı yapıldı
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        Elazığ'ın Baskil ilçesinde Orman İşletme Şefliği tarafından ücretsiz ceviz, dut, çam ve badem fidanlarının dağıtımı yapıldı.

        Baskil Kaymakamlığı bahçesinde yapılan fidan dağıtımında konuşan Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünün çalışmasıyla ilçe halkına badem, ceviz, dut ve çam fidanı dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Türker, Baskil Orman İşletme Şefliği ve fidan dağıtımında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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