Elazığ'da kadına yönelik şiddete karşı eğitim programı düzenlendi

Etkinlikler kapsamında farkındalık için vatandaşlara turuncu fular dağıtıldı, ilçelerdeki tarihi yapılar ile kamu binaları turuncu renk ile ışıklandırıldı.

Bu kapsamda Palu ve Kovancılar Kaymakamlığı işbirliğinde ilgili kurumların desteğiyle, Kovancılar Tuna Anadolu Lisesi ve Palu Halk Kütüphanesinde düzenlenen eğitim programlarında, ilçe halkı kadına yönelik şiddet konusunda bilgilendirildi.

Elazığ'ın Palu ve Kovancılar ilçelerinde kadına yönelik şiddete karşı farkındalık için eğitim programı gerçekleştirildi.

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