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        Elazığ'da kadına yönelik şiddete karşı eğitim programı düzenlendi

        Elazığ'ın Palu ve Kovancılar ilçelerinde kadına yönelik şiddete karşı farkındalık için eğitim programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 22:01 Güncelleme: 03.12.2024 - 22:10
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        Elazığ'da kadına yönelik şiddete karşı eğitim programı düzenlendi
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        Elazığ'ın Palu ve Kovancılar ilçelerinde kadına yönelik şiddete karşı farkındalık için eğitim programı gerçekleştirildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla ilçelerdeki etkinliklerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda Palu ve Kovancılar Kaymakamlığı işbirliğinde ilgili kurumların desteğiyle, Kovancılar Tuna Anadolu Lisesi ve Palu Halk Kütüphanesinde düzenlenen eğitim programlarında, ilçe halkı kadına yönelik şiddet konusunda bilgilendirildi.

        Etkinlikler kapsamında farkındalık için vatandaşlara turuncu fular dağıtıldı, ilçelerdeki tarihi yapılar ile kamu binaları turuncu renk ile ışıklandırıldı.

        Eğitim programına, belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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