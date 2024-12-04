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        Doğu'da kesintisiz enerji için karlı yolları aşıyorlar

        İSMAİL ŞEN/RIDVAN KORKULUTAŞ - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde elektrik hizmeti sunan ekipler, zorlu koşullara ve kış şartlarına rağmen kırsal bölgelerde zarar gören nakil hatlarının onarımını yapıyor.​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 11:21 Güncelleme: 04.12.2024 - 11:21
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        Doğu'da kesintisiz enerji için karlı yolları aşıyorlar
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        İSMAİL ŞEN/RIDVAN KORKULUTAŞ - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde elektrik hizmeti sunan ekipler, zorlu koşullara ve kış şartlarına rağmen kırsal bölgelerde zarar gören nakil hatlarının onarımını yapıyor.​​​​​​​

        Elazığ, Bingöl, Malatya ve Tunceli'de 1 milyonu aşkın aboneye hizmet veren Fırat Elektrik Dağıtım AŞ (Fırat EDAŞ) kaliteli ve kesintisiz elektrik arzı için gece gündüz hizmet veriyor.

        Fırat EDAŞ ekipleri çetin geçen kış koşullarında kırsal ve dağlık bölgelerde, kar, buzlanma, tipi ve şiddetli rüzgar nedeniyle zarar gören enerji nakil hatlarını onarmak için özverili çalışma yürütüyor.

        Ekipler, elektrik kesintisine neden olan arızalara müdahale için kar kış demeden kilometrelerce yol katederek en ücra yerleşim yerlerine ulaşıyor.

        Yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman ulaşımın kesintiye uğradığı ve arızanın meydana geldiği bölgeye yürüyerek güçlükle ulaşan ekipler, dondurucu soğukta elektrik direklerine çıkıp kesintisiz enerji sağlamak için uğraş veriyor.

        - "Her türlü koşulda tüm imkanlarımızı seferber etmekteyiz"

        Fırat EDAŞ Müdürü Müjdat Çelik, AA muhabirine, sorumluluk bölgelerindeki 4 ilde, yaklaşık 51 bin kilometre orta ve alçak gerilim enerji nakil hattında çalışma yürüttüklerini belirtti.

        Bölgede olumsuz hava şartlarından dolayı enerji nakil hatlarının zaman zaman hasar görebildiğini anlatan Çelik, şöyle konuştu:

        "Kış mevsiminin sert yüzüyle karşılaştığımız bu zorlu günlerde, elektrik arzının kesintisiz ve kaliteli bir şekilde sağlanması yaşamının vazgeçilmez bir parçası olmuş durumda. Elazığ, Bingöl, Malatya ve Tunceli'de 1 milyonu aşkın aboneye hizmet vermekteyiz. Bölgemizdeki hanelerin, iş yerlerinin ve kamu kuruluşlarının enerji ihtiyacını karşılamaya devam etmek için her türlü koşulda tüm imkanlarımızı seferber etmekteyiz. Hava şartlarının çetinleştiği, yoğun kar yağışı, tipi ve don olaylarının etkili olduğu kış döneminde il müdürlüklerimizde oluşturduğumuz kriz koordinasyon merkezlerimiz ve sahadaki kahraman ekiplerimiz sayesinde arızalara en hızlı şekilde müdahale sağlıyoruz."

        - "Ekiplerimiz enerji arzını sürdürülebilir kılmak için üstün bir çaba gösteriyor"

        Çelik, vatandaşın elektriksiz kalmaması için ekiplerin çetin kış şartlarında zarar gören enerji nakil hatlarının onarımı için büyük bir mücadele gösterdiğini dile getirerek, ekiplerin kimi zaman kardan dolayı araçların gidemediği noktalara omuzlarına aldıkları elektrik direkleriyle kar ve tipiye karşı yürüyerek ulaşabildiklerini söyledi.

        Kimi zaman da kuvvetli rüzgar ve tipide buz tutmuş direklere tırmanan ekiplerin arızayı gidermek için bu koşullarda çalışma yürüttüğünü aktaran Çelik, şunları kaydetti:

        "Sahadaki ekiplerimiz, en son teknolojiyle donatılmış ekipmanlar ve sistemlerden yararlanarak gerek şehir merkezlerinde gerekse kırsal bölgelerde enerji arzını sürdürülebilir kılmak için üstün bir çaba gösteriyor. Dağların zirvelerini aşan, dere yataklarından geçen ve karlı yolları aşıp en uzak noktalara kadar ulaşan ekiplerimiz sadece enerjiyi değil, aynı zamanda umudu ve konforu da bu noktalara taşımaktadır."

        Şirket olarak sorumluluk bölgelerinde yaşayan her bir bireye güvenilir enerji hizmeti sunmanın sorumluluğunu hissettiklerini ifade eden Çelik, sahadaki 1000'i aşkın personel ve yaklaşık 400 araç ile bu sorumluluğu yerine getirirken aldıkları her memnuniyet bildiriminin kendilerini mutlu ettiğini anlattı.

        Müjdat Çelik, hizmet sunarken bölgede yaşayan insanların günlük yaşamına katkıda bulunmanın da memnuniyetini hissettiklerini dile getirerek, "Kesintisiz enerji sağlama yolunda teknolojiye yaptığımız ve yapacağımız yatırımlar, etkin iletişim kanallarımızla halkımızın yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.​​​​​​​​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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