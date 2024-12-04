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        Elazığ'da bir okulda Filistin yararına kermes düzenledi

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde bir okulda velilerin de desteğiyle Filistin yararına kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 16:31 Güncelleme: 04.12.2024 - 16:36
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        Elazığ'da bir okulda Filistin yararına kermes düzenledi
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        Elazığ'ın Baskil ilçesinde bir okulda velilerin de desteğiyle Filistin yararına kermes düzenlendi.

        Vakıfbank Ortaokulunun Konferans Salonunda düzenlenen kermeste velilerin hazırladığı pasta ve yemekler satışa sunuldu.

        Kermesten elde edilecek gelirin Filistin'e ulaştırılacağı belirtildi.

        Okul müdürü Erkan Durmuş, çocuklara yardımlaşma duygusunu aşılamak istediklerini söyledi.

        İsrail'in saldırılarının sürdüğü Filistin halkına destek olmak istediklerini ifade eden Durmuş, bu amaçla da kermes düzenlediklerini belirtti.

        Durmuş, kermesin düzenlenmesinde emeği bulunan öğretmenler Abdullah Gül ve Uğur Kaplan ile velilere, öğrencilere ve okulda görev yapan tüm öğretmenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

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