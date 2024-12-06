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        Elazığ'da kuyuya düşen inek kurtarıldı

        Elazığ'ın Akçakiraz beldesinde kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 11:55 Güncelleme: 06.12.2024 - 11:55
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        Elazığ'da kuyuya düşen inek kurtarıldı
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        Elazığ'ın Akçakiraz beldesinde kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

        Merkeze bağlı beldede bir evin bahçesindeki kuyuya düşen inek, mahsur kaldı.

        İneği kendi imkanlarıyla çıkaramayan vatandaşlar, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

        İtfaiye ekipleri, bölgeye getirilen iş makinesine bağlanan halat yardımıyla ineği kuyudan çıkardı.

        İnek, sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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