Elazığ'da kuyuya düşen inek kurtarıldı
Elazığ'ın Akçakiraz beldesinde kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.
Elazığ'ın Akçakiraz beldesinde kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.
Merkeze bağlı beldede bir evin bahçesindeki kuyuya düşen inek, mahsur kaldı.
İneği kendi imkanlarıyla çıkaramayan vatandaşlar, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.
İtfaiye ekipleri, bölgeye getirilen iş makinesine bağlanan halat yardımıyla ineği kuyudan çıkardı.
İnek, sahibine teslim edildi.
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