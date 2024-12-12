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        Elazığ'da Kariyer Günleri programı düzenlendi

        Elazığ'ın Keban ilçesinde Kariyer Günleri etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 15:35 Güncelleme: 12.12.2024 - 16:08
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        Elazığ'da Kariyer Günleri programı düzenlendi
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde Kariyer Günleri etkinliği gerçekleştirildi.

        Keban ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, polislik mesleği konusunda öğrencilere sunum yapıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakkı Gök, etkinliğin ilk gününde polislik mesleği konusunda öğrencilerin bilgilendirildiğini söyledi.

        Gök, Kariyer Günleri etkinliğine destek veren İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat ve emniyet personeline teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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