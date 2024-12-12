Elazığ'da Kariyer Günleri programı düzenlendi

Gök, Kariyer Günleri etkinliğine destek veren İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat ve emniyet personeline teşekkür etti.

Keban ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, polislik mesleği konusunda öğrencilere sunum yapıldı.

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