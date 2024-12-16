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        Elazığ'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 17:02 Güncelleme: 16.12.2024 - 17:04
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        Elazığ'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

        Efendi Ö'nün kullandığı 41 AE 833 plakalı otomobil, Sularbaşı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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