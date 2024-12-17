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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 15:05 Güncelleme: 17.12.2024 - 15:05
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının önlenmesi amacıyla sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Aramalarda, 24,98 gram sentetik uyuşturucu, 124 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ve 16 fişek ele geçirildi.

        Şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Adliye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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