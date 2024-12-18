Elazığ'da villalardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Elazığ'da villalardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da villalardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Hankendi Mahallesi'ndeki bazı villalardan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda kimlikleri tespit edilen G.U. ve Ö.A. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Bulunan çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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