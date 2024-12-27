Elazığ'da evinin deposunda 7 kilo 882 gram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı
Elazığ'da evine ait depoda 7 kilo 882 gram toz esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Elazığ'da evine ait depoda 7 kilo 882 gram toz esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Sanayi Mahallesi'nde oturan bir şüphelinin ikametine operasyon düzenledi.
Ekipler ikamete ait depoda yaptığı aramada 7 kilogram 882 gram toz esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.