        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi

        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 07:50 Güncelleme: 29.12.2025 - 07:50
        Elazığ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi
        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.

        Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Değerli öğrenciler olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezimizde eğitime 29 Aralık itibarıyla bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli personelimiz de idari izinli sayılacaktır. İlçelerimiz için kaymakamlıklar duyuru yapacaklar. Gününüzü iyi bir şekilde değerlendirmenizi dilerim."

