Elazığ'da kar nedeniyle kapanan 57 köy yolu ulaşıma açıldı

Elazığ'ın merkez ve bazı ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 111 köy yolundan 57'si açıldı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte öğle saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışının ardından ulaşıma kapanan merkezde 12, Sivrice'de 35, Palu'da 6, Maden'de 2 ve Keban'da 2 köy yolu yürütülen karla mücadele çalışmalarıyla açıldı.