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        Elazığ'da kar nedeniyle kapanan 57 köy yolu ulaşıma açıldı

        Elazığ'ın merkez ve bazı ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 111 köy yolundan 57'si açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 00:12 Güncelleme: 28.12.2024 - 00:30
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        Elazığ'da kar nedeniyle kapanan 57 köy yolu ulaşıma açıldı
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        Elazığ'ın merkez ve bazı ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 111 köy yolundan 57'si açıldı.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte öğle saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışının ardından ulaşıma kapanan merkezde 12, Sivrice'de 35, Palu'da 6, Maden'de 2 ve Keban'da 2 köy yolu yürütülen karla mücadele çalışmalarıyla açıldı.

        Öte yandan, kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı merkezde 18, Sivrice'de 15, Palu'da 7, Maden'de 7, Keban'da 2 ve Kovancılar'da 5 köy yolunun daha ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

        Ekipler, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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