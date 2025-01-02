Baskil Kaymakamı Türker, Kuran Kursunu ziyaret etti
Elazığ'ın Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren 4-6 yaş Kuran Kursunu ziyaret etti.
Elazığ'ın Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren 4-6 yaş Kuran Kursunu ziyaret etti.
Kaymakam Türker, İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır ve İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Osman Taylan ile 4-6 yaş Kuran Kursuna ziyarette bulundu.
Çocuklarla sohbet eden Türker, "İlçemizde evlatlarımız istedikleri takdirde buradaki 4-6 yaş Kuran Kursunda eğitim almaya devam edeceklerdir. Çocuklarımız güzel şeyler öğrenmekteler, bahtları açık olsun." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.