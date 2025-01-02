Baskil Kaymakamı Türker, Kuran Kursunu ziyaret etti

Çocuklarla sohbet eden Türker, "İlçemizde evlatlarımız istedikleri takdirde buradaki 4-6 yaş Kuran Kursunda eğitim almaya devam edeceklerdir. Çocuklarımız güzel şeyler öğrenmekteler, bahtları açık olsun." dedi.

Kaymakam Türker, İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır ve İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Osman Taylan ile 4-6 yaş Kuran Kursuna ziyarette bulundu.

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