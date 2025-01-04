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        Elazığ'da silahlı saldırı sonucu tedavi gördüğü hastanede 49 gün sonra ölen kadın defnedildi

        Elazığ'da silahlı saldırı sonucu tedavi gördüğü hastanede 49 gün sonra yaşamını yitiren Semra Demirelli'nin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 14:52 Güncelleme: 04.01.2025 - 14:52
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        Elazığ'da silahlı saldırı sonucu tedavi gördüğü hastanede 49 gün sonra ölen kadın defnedildi
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        Elazığ'da silahlı saldırı sonucu tedavi gördüğü hastanede 49 gün sonra yaşamını yitiren Semra Demirelli'nin cenazesi toprağa verildi.

        Kentte yerel bir televizyon kanalında muhabirlik yapan ve 15 Kasım 2024'te Abdullah Paşa Mahallesi'deki evine gelen V.S.Ç'nin (26) silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Semra Demirelli (25), tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde dün akşam yaşamını yitirdi.

        Yakınları tarafından hastaneden alınan Demirelli'nin cenazesi, Kanal Fırat Televizyonu binasının bahçesine getirildi.

        Burada düzenlenen törenin ardından İmamı Azam Camisi'nde Demirelli için cenaze namazı kılındı.

        İl Müftüsü İrfan Üstündağ'ın kıldırdığı namazın ardından genç kadının cenazesi Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

        Cenazeye, Demirelli'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, bazı kurum ve kuruluş müdürleri ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra Akçakiraz beldesinde intihar girişiminde bulunan V.S.Ç. de kaldırıldığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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