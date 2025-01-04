Elazığ'da silahlı saldırı sonucu tedavi gördüğü hastanede 49 gün sonra ölen kadın defnedildi

Elazığ'da silahlı saldırı sonucu tedavi gördüğü hastanede 49 gün sonra yaşamını yitiren Semra Demirelli'nin cenazesi toprağa verildi.

Kentte yerel bir televizyon kanalında muhabirlik yapan ve 15 Kasım 2024'te Abdullah Paşa Mahallesi'deki evine gelen V.S.Ç'nin (26) silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Semra Demirelli (25), tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde dün akşam yaşamını yitirdi.

Burada düzenlenen törenin ardından İmamı Azam Camisi'nde Demirelli için cenaze namazı kılındı.

Cenazeye, Demirelli'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, bazı kurum ve kuruluş müdürleri ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra Akçakiraz beldesinde intihar girişiminde bulunan V.S.Ç. de kaldırıldığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.