Baskil Kaymakamı Türker'den şehit polis Fethi Sekin'i anma mesajı

Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, şehit polis Fethi Sekin için anma mesajı yayımladı.

Türker mesajında, 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi önünde düzenlenen alçak saldırıda büyük bir facianın önüne geçmek için canını siper eden kahraman şehit polis Fethi Sekin'i şehadetinin 8. yılında şükranla andığını belirtti.

Sekin'in vatan aşkı ve kahramanlığının nesillerce taşınacak bir miras olduğunu aktaran Türker, şunları kaydetti: