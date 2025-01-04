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        Genç Kızılay ekibi, şehit Fethi Sekin'in kabrinin temizliğini yaptı

        Türk Kızılay Baskil Temsilciliğine bağlı Genç Kızılay ekibi, şehit polis memuru Fethi Sekin'in kabrinin temizliğini gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 16:08 Güncelleme: 04.01.2025 - 16:19
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        Genç Kızılay ekibi, şehit Fethi Sekin'in kabrinin temizliğini yaptı
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        Türk Kızılay Baskil Temsilciliğine bağlı Genç Kızılay ekibi, şehit polis memuru Fethi Sekin'in kabrinin temizliğini gerçekleştirdi.

        PKK'lı teröristlerce 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne düzenlenen saldırıyı engellerken şehit düşen polis memuru Fethi Sekin, aradan geçen 8 yıla rağmen unutulmuyor.

        Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde bulunan şehit Sekin'in kabrini ziyaret eden Genç Kızılay Baskil ekibi, kabrin ve çevresinin temizliğini yaptı, dua etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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