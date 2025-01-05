Elazığ'da asansör boşluğuna düşen işçi öldü

İşçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Güneykent Mahallesi'nde yapımı süren bir inşaatın 4. katında çalışan L.M, henüz bilinmeyen nedenle asansör boşluğuna düştü.

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