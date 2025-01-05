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        Elazığ'da asansör boşluğuna düşen işçi öldü

        Elazığ'da bir inşaatın 4. katından asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 21:37 Güncelleme: 05.01.2025 - 21:37
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        Elazığ'da asansör boşluğuna düşen işçi öldü
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        Elazığ'da bir inşaatın 4. katından asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

        Güneykent Mahallesi'nde yapımı süren bir inşaatın 4. katında çalışan L.M, henüz bilinmeyen nedenle asansör boşluğuna düştü.

        İşçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        L.M'nin cenazesi, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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