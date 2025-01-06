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        Elazığ'da otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Elazığ'da otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 13:32 Güncelleme: 06.01.2025 - 13:37
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        Elazığ'da otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Elazığ'da otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        T.G'nin kullandığı 23 ADN 464 plakalı otomobil, Güneyçevre Yolu Özel Harekat Kavşağı'nda E.G. yönetimindeki 34 HJS 247 plakalı panelvan ile çarpıştı.

        Kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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