Elazığ'da otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Elazığ'da otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Elazığ'da otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
T.G'nin kullandığı 23 ADN 464 plakalı otomobil, Güneyçevre Yolu Özel Harekat Kavşağı'nda E.G. yönetimindeki 34 HJS 247 plakalı panelvan ile çarpıştı.
Kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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