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        Keban İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre görevine başladı

        Keban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Ferhat Emre, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 16:19 Güncelleme: 07.01.2025 - 16:26
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        Keban İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre görevine başladı
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        Keban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Ferhat Emre, görevine başladı.

        Emre, yaptığı açıklamada, hedeflerinin "Türkiye Yüzyılı" ideali doğrultusunda ilçenin eğitim ve öğretimine ivme kazandırmak olduğunu belirtti.

        Eğitimin toplumun en büyük gücü ve geleceğinin teminatı olduğunu ifade eden Emre, şunları kaydetti:

        "Çocuklarımızı zihinsel, duygusal, bedensel, sosyal ve manevi gelişim yönleriyle bütüncül olarak yetiştirmek en temel gayemizdir. Bu bilinçle, merkeze insanı alan, milli ve manevi değerler manzumesi ile maddi gelişmenin zirvesini hedefleyen 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' öğretim programlarıyla eğitim sistemimize yön verme gayreti içerisinde olacağız. Bu hedefe ulaşmak için tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışacağız Geleceğimiz olan öğrencilerimizin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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