Keban İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre görevine başladı

Keban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Ferhat Emre, görevine başladı.

Emre, yaptığı açıklamada, hedeflerinin "Türkiye Yüzyılı" ideali doğrultusunda ilçenin eğitim ve öğretimine ivme kazandırmak olduğunu belirtti.

Eğitimin toplumun en büyük gücü ve geleceğinin teminatı olduğunu ifade eden Emre, şunları kaydetti: