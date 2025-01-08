Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu yeni Hükümet Konağı inşaatını inceledi
Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, inşaatı devam yeni Hükümet Konağında incelemelerde bulundu.
Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, inşaatı devam yeni Hükümet Konağında incelemelerde bulundu.
Türkmenoğlu, yapımı süren yeni Ağın Hükümet Konağını ziyaret ederek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Konağın 26 Temmuz 2025'te tamamlanması hedefleniyor.
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