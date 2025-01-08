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        Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu yeni Hükümet Konağı inşaatını inceledi

        Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, inşaatı devam yeni Hükümet Konağında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 10:19 Güncelleme: 08.01.2025 - 10:39
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        Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu yeni Hükümet Konağı inşaatını inceledi
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        Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, inşaatı devam yeni Hükümet Konağında incelemelerde bulundu.

        Türkmenoğlu, yapımı süren yeni Ağın Hükümet Konağını ziyaret ederek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Konağın 26 Temmuz 2025'te tamamlanması hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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