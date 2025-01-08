Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Malatya'da kaybolduktan 12 yıl sonra kemikleri bulunan kişinin cenazesi Elazığ'da defnedildi

        Malatya'da kaybolduktan 12 yıl sonra kemikleri bulunan Hüseyin Bağatur'un cenazesi Elazığ'ın Keban ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 17:11 Güncelleme: 08.01.2025 - 17:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da kaybolduktan 12 yıl sonra kemikleri bulunan kişinin cenazesi Elazığ'da defnedildi
        ABONE OL

        Malatya'da kaybolduktan 12 yıl sonra kemikleri bulunan Hüseyin Bağatur'un cenazesi Elazığ'ın Keban ilçesinde toprağa verildi.

        Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Malatya ve Elazığ Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 18 Temmuz 2024'te Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki bir adreste toprağa gömülü insan kemikleri bulundu.

        Kemiklerin, kayıp ihbarında bulunulan 3 çocuk babası Hüseyin Bağatur'a (47) ait olabileceği şüphesi üzerine DNA testi ve otopsi raporu için Bağatur'un yakınlarından ve çocuklarından DNA örnekleri alınarak İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        DNA örneklerinin eşlenmesi sonucu kemiklerin Hüseyin Bağatur'a ait olduğu, otopside de Bağatur'un ateşli silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

        Ablası Zahide Kopan tarafından teslim alınan Hüseyin Bağatur'un cenazesi, memleketi Elazığ'ın Keban ilçesindeki Fırat Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Fırat Mezarlığı'nda anne ve babasının kabirlerinin yanına defnedildi.

        - "Suçluların cezalandırılmasını istiyorum"

        Bağatur'un ablası Zahide Kopan, AA muhabirine, 2012'de kardeşinin kaybolması üzerine polise ve savcılığa kayıp ihbarında bulunduğunu ve yıllarca kardeşinin bulunması için mücadele verdiğini söyledi.

        Bugüne kadar kardeşinin bulunması için ümidini kaybetmediğini ifade eden Kopan, şöyle konuştu:

        "Hüseyin'in peşini bırakmadım, kardeşimi çok aradım, kayıp bürosuna da savcılığa da gittim. Rabbime şükürler olsun kardeşimin cesedini buldum, aldım getirdim, toprağa verdim. Yıllarca aradığım kardeşime sağ salim ulaşamadım ancak en azından cesedine ulaştım. Yüreğim çok yanıyor, yıllarca Hüseyin'i aradım. Suçluların cezalandırılmasını istiyorum. Çok duyguluyum ama Rabbim onlara sorsun, kardeşim bu hale gelecek bir adam değildi, bunu hak edecek bir şey yapmamıştı. Hangi abla buna dayanabilir? Emniyet Müdürlüğü, savcılardan ve polislerden Allah razı olsun, Cenabıallah rahmet etsin, adalet yerini buldu."

        Bağatur'un yeğeni Muhammed Kopan ise yıllarca kayıp olduğu ifade edilen dayısının cesedini bulduklarını anlattı.

        Dayısının bulunması için annesinin yıllarca mücadele ettiğini belirten Kopan, şunları söyledi:

        "Annem aramaktan vazgeçmedi. Bu süreçte biz de aramayı elden bırakmadık. Annem sürekli dayımı bulma çabası içerisindeydi. 18 Temmuz'da polis ekipleri bir cesede ulaştıklarını, bu cesedin dayım Hüseyin Bağatur'a ait olabileceği yönünde şüpheleri olduğunu söyledi. Aileden ve çocuklarından DNA örnekleri aldılar, 6,5 aylık bir adli tıp süreci oldu, neticesinde de cenazenin dayıma ait olduğu kesinleşti. Cinayet şüphesi var, soruşturma devam ediyor. Yapanların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz."

        Yürütülen soruşturma kapsamında geçen yıl Hüseyin Bağatur'un eski eşi H.G. ile A.R.T. ve B.T'nin tutuklandığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şeyda polisin katili için karar!
        Şeyda polisin katili için karar!
        CANLI | Ali Koç açıklamalarda bulunuyor
        CANLI | Ali Koç açıklamalarda bulunuyor
        "Ekonomide kırılganlıkları azalttık"
        "Ekonomide kırılganlıkları azalttık"
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        TFF'den yabancı hakem kararı!
        TFF'den yabancı hakem kararı!
        Bıçakla kovaladığı eşi 2. kattan atlamıştı! Ayrıntılar ortaya çıktı!
        Bıçakla kovaladığı eşi 2. kattan atlamıştı! Ayrıntılar ortaya çıktı!
        İkisinin de yaşı: 16! Lisede bıçaklama!
        İkisinin de yaşı: 16! Lisede bıçaklama!
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        İran'ın başkenti taşınacak
        İran'ın başkenti taşınacak
        Eren Elmalı artık imzaya kaldı!
        Eren Elmalı artık imzaya kaldı!
        Kuzey Kore'de sosisli sandviç yasağı
        Kuzey Kore'de sosisli sandviç yasağı
        Motosikletle geldiler, 1 kişiyi öldürdüler!
        Motosikletle geldiler, 1 kişiyi öldürdüler!
        "Enflasyon dolandırıcılığı artırdı"
        "Enflasyon dolandırıcılığı artırdı"
        Tutuklandılar
        Tutuklandılar
        2 PTT çalışanını öldürmüştü! Bu nasıl vahşet? 14 kurşun!
        2 PTT çalışanını öldürmüştü! Bu nasıl vahşet? 14 kurşun!
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Beşiktaş'a 'büyük' engel! Son aday Ivic...
        Beşiktaş'a 'büyük' engel! Son aday Ivic...
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Ünlü oyuncunun isyanı
        SGK'dan yemek kartı açıklaması
        SGK'dan yemek kartı açıklaması

        Benzer Haberler

        Binanın 3'üncü kat penceresinden düşerek ağır yaralandı
        Binanın 3'üncü kat penceresinden düşerek ağır yaralandı
        Kırk yıllık hatırın yad edildiği müzedeki fincan sayısı 7 bini geçti
        Kırk yıllık hatırın yad edildiği müzedeki fincan sayısı 7 bini geçti
        Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu yeni Hükümet Konağı inşaatını inceledi
        Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu yeni Hükümet Konağı inşaatını inceledi
        Elazığ Valiliğinden kentte sahnelenecek "Evlilik Komedisi" adlı tiyatro oyu...
        Elazığ Valiliğinden kentte sahnelenecek "Evlilik Komedisi" adlı tiyatro oyu...
        Keban İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre görevine başladı
        Keban İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre görevine başladı
        Elazığ Valiliği kentteki bir haftalık asayiş verilerini paylaştı
        Elazığ Valiliği kentteki bir haftalık asayiş verilerini paylaştı