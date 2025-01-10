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        Elazığ Valiliğinden bir internet haber sitesinde yer alan iddialara ilişkin açıklama

        Elazığ Valiliğince, bir gazetenin internet haber sitesinde yer alan iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 15:17 Güncelleme: 10.01.2025 - 15:17
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        Elazığ Valiliğinden bir internet haber sitesinde yer alan iddialara ilişkin açıklama
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        Elazığ Valiliğince, bir gazetenin internet haber sitesinde yer alan iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, bir gazetenin internet haber sitesinde 9 Ocak'ta yayınlanan "Devletin değil Cumhur İttifakı'nın Valisi" başlığıyla servis edilen haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

        Açıklamada, "Valimiz Numan Hatipoğlu'nun, Elazığ AK Parti ve MHP milletvekillerimiz ile Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'a gerçekleştirdiği ziyarete, CHP Elazığ Milletvekilimiz Sayın Gürsel Erol da davet edilmiş ancak milletvekilimiz Ankara dışındaki programları nedeniyle katılamayacağını bildirmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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