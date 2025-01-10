Elazığ'da aranan 95 hükümlü yakalandı
Elazığ'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 95 hükümlü yakalandı.
Elazığ'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 95 hükümlü yakalandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 1 ayda yürütülen çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 95 hükümlüyü yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Öte yandan, yılbaşından bu yana yapılan uygulama ve operasyonlarda ruhsatsız 16 tabanca, 398 fişek, 6 tüfek ve 29 kartuş ele geçirildi, ruhsatsız silah taşıyan 20 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
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