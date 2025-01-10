Elazığ'da aranan 95 hükümlü yakalandı

Öte yandan, yılbaşından bu yana yapılan uygulama ve operasyonlarda ruhsatsız 16 tabanca, 398 fişek, 6 tüfek ve 29 kartuş ele geçirildi, ruhsatsız silah taşıyan 20 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

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