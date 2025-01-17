Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Keban Kaymakamı Atalık, öğrencilere karne dağıttı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle okullarda karne heyecanı yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 12:12 Güncelleme: 17.01.2025 - 12:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keban Kaymakamı Atalık, öğrencilere karne dağıttı
        ABONE OL

        Elazığ'ın Keban ilçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle okullarda karne heyecanı yaşandı.

        Keban Kaymakamı Furkan Atalık ve Belediye Başkanı Yücel Doğan, Fevzi Çakmak İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğrencilere karnelerini verdi.

        Kaymakam Atalık, "Eğitim ve öğretim yılını başarıyla tamamlayıp karne alan bütün öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Ailelerinizle güzel bir tatil geçirmenizi diliyorum." dedi.

        Programa, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mahsun Gökmen, İlçe Jandarma Komutan Üstteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, Halk Eğitimi Müdürü Ayhan Gültekin, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Zülküf Çetinkaya, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Ankara zirvede, İstanbul eridi
        Ankara zirvede, İstanbul eridi
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        DEM Parti heyetinden açıklama
        DEM Parti heyetinden açıklama
        Beşiktaş, Solskjaer'i KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Solskjaer'i KAP'a bildirdi!
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Sahte içkide can kaybı 37'ye yükseldi
        Sahte içkide can kaybı 37'ye yükseldi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Aldattığı iddiasıyla tartıştığı eşini bıçakla testisinden yaraladı
        Aldattığı iddiasıyla tartıştığı eşini bıçakla testisinden yaraladı
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
        83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak
        Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Biden TikTok yasağını uygulamayacak mı?
        Biden TikTok yasağını uygulamayacak mı?

        Benzer Haberler

        Türk Kızılay tarafından Elazığ'da afet eğitimi düzenlendi
        Türk Kızılay tarafından Elazığ'da afet eğitimi düzenlendi
        Elazığ'ın Keban ilçesine gelen Keban-Der üyeleri bazı ziyaretlerde bulundu
        Elazığ'ın Keban ilçesine gelen Keban-Der üyeleri bazı ziyaretlerde bulundu
        Elazığ'da otomobilin çarptığı motosikletteki kurye ağır yaralandı
        Elazığ'da otomobilin çarptığı motosikletteki kurye ağır yaralandı
        Kazada otomobilin altında kalan motokurye ağır yaralandı
        Kazada otomobilin altında kalan motokurye ağır yaralandı
        Elazığ'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Elazığ'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Elazığ'a yaptıracağı okul, yarım kaldı; yük...
        İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Elazığ'a yaptıracağı okul, yarım kaldı; yük...