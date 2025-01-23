Elazığ Valiliği, maden ocağında yaşanan iş kazasına ilişkin açıklama yaptı:

Açıklamada, "Olay sırasında maden ocağında bulunan 2 işçinin kendi imkanlarıyla çıkmayı başardığı tespit edilmiştir. İşçilerden birinin ayağında kırık olabileceği değerlendirilmiş, tedavisi yapılmak üzere Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevki sağlanmıştır. Konu ile ilgili adli işlem başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Elazığ Valiliği, Palu ilçesindeki krom madeni ocağında kavlak sökümü sırasında kaya düşmesi sonucu iş kazası olduğunu, kazayla ilgili adli işlem başlatıldığını bildirdi.

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