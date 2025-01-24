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        Elazığ'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 01:34 Güncelleme: 24.01.2025 - 01:46
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        Elazığ'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Aksaray Mahallesi Demirkapı Sokağı'nda, aralarında M.Ç. ve H.A'nın da bulunduğu 2 grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

        Bıçak ve silahın kullanıldığı kavgada, M.Ç. tabancayla ateş edilmesi sonucunda, H.A. ise bıçak darbesiyle yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı M.Ç. ve H.A. sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, yerde çok sayıda kovan buldu.

        Olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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