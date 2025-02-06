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        Elazığ ve Şırnak'ta 6 Şubat depreminin ikinci yılında camilerde dua edildi

        Elazığ ve Şırnak'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için camilerde program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 09:57 Güncelleme: 06.02.2025 - 10:01
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        Elazığ ve Şırnak'ta 6 Şubat depreminin ikinci yılında camilerde dua edildi
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        Elazığ ve Şırnak'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için camilerde program düzenlendi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Elazığ'da, İmam-ı Azam Camisi'ndeki programda sabah namazı kılındıktan sonra Kur'an-ı Kerim okundu.

        Daha sonra İl Müftüsü İrfan Üstündağ tarafından depremlerde hayatını kaybedenler anıldı ve dualar edildi.

        Programın ardından cami çıkışında Türk Kızılay ekiplerince cemaate çorba ikramında bulunuldu.

        Programa, Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        - Şırnak

        Şırnak'ta Geylani Camisi'nde sabah namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

        İl Müftüsü Orhan Örnek tarafından tarafından depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlar anıldı, dua edildi.

        Cami çıkışında vatandaşlara çorba ikramı yapıldı.

        Programa, Vali Birol Ekici, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Som, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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