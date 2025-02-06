Elazığ ve Şırnak'ta 6 Şubat depreminin ikinci yılında camilerde dua edildi

İl Müftüsü Orhan Örnek tarafından tarafından depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlar anıldı, dua edildi.

Daha sonra İl Müftüsü İrfan Üstündağ tarafından depremlerde hayatını kaybedenler anıldı ve dualar edildi.

Elazığ ve Şırnak'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için camilerde program düzenlendi.

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