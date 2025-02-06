Elazığ'da 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ-Malatya kara yolunun Sakabaşı Köyü mevkisinde, A.E'nin kullandığı 06 LJ 675 plakalı ve M.F.H'nin kullandığı 44 EM 176 plakalı otomobiller ile M.E.Ç'nin idaresindeki 34 SN 6825 plakalı tır çarpıştı.

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