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        Elazığ'da 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Elazığ'da 2 otomobil ile tırın karıştığı kazada 5 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 17:04 Güncelleme: 06.02.2025 - 17:08
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        Elazığ'da 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Elazığ'da 2 otomobil ile tırın karıştığı kazada 5 kişi hafif yaralandı.

        Elazığ-Malatya kara yolunun Sakabaşı Köyü mevkisinde, A.E'nin kullandığı 06 LJ 675 plakalı ve M.F.H'nin kullandığı 44 EM 176 plakalı otomobiller ile M.E.Ç'nin idaresindeki 34 SN 6825 plakalı tır çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif yaralanan otomobillerdeki 5 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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