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        Vali Hatipoğlu'ndan Artı Değer Vanspor FK'nın otobüsüne yapılan saldırıya ilişkin açıklama:

        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Artı Değer Vanspor FK'nın otobüsünün taşlanmasına ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 20:29 Güncelleme: 08.02.2025 - 20:29
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        Vali Hatipoğlu'ndan Artı Değer Vanspor FK'nın otobüsüne yapılan saldırıya ilişkin açıklama:
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        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Artı Değer Vanspor FK'nın otobüsünün taşlanmasına ilişkin açıklama yaptı.

        Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün oynanan Çimentaş Elazığspor ile Artı Değer Vanspor FK maçının sorunsuz tamamlandığını bildirdi.

        Hatipoğlu, şunları kaydetti:

        "Bugün oynanan Elazığspor ve Vanspor arasındaki müsabaka sorunsuz olarak tamamlanmış ve takımımız sahadan galibiyetle ayrılmıştır. Sahada olan sahada kalmalı ve sporun birleştirici ve kardeşliği pekiştirici ruhundan uzaklaşılmamalıydı. Ancak maalesef Vanspor kafilesinin ilimizden ayrılması sürecinde hiç istemediğimiz bir şekilde şehir dışında, yol güzergahında taşlanma hadisesi vuku bulmuştur. Olayın 3 faili yakalanmış olup adli mercilerimizce gerekli işlemler yapılacaktır."

        Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta yapılan maçta Çimentaş Elazığspor, konuk ettiği Artı Değer Vanspor FK'yı 2-1 mağlup etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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