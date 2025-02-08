Evinde rahatsızlandı, kar nedeniyle kapanan köy yolu açılarak hastaneye ulaştırıldı

Maden ilçesine bağlı Topaluşağı köyünde rahatsızlanan hastanın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Harekete geçen ekipler, kar nedeniyle kapanan köy yolunu görünce İl Özel İdaresi ile iletişime geçti. İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yol açılarak, hastaya ulaşıldı. Hasta, ilk müdahalesinin ardından iş makinesinin arkasından yolu takip eden ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.