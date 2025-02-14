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        Kırsala terk edilen "Minik" adını verdiği eşeğe 21 yıldır şefkatle bakıyor

        İSMAİL ŞEN/PİRHASAN DOĞAN - Elazığ'ın Ağın ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Turan İkinci, yaşlandığı gerekçesiyle sahibi tarafından 21 yıl önce kırsala terk edilen eşeğe şefkatle bakıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 11:47 Güncelleme: 14.02.2025 - 11:47
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        Kırsala terk edilen "Minik" adını verdiği eşeğe 21 yıldır şefkatle bakıyor
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        İSMAİL ŞEN/PİRHASAN DOĞAN - Elazığ'ın Ağın ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Turan İkinci, yaşlandığı gerekçesiyle sahibi tarafından 21 yıl önce kırsala terk edilen eşeğe şefkatle bakıyor.

        İstanbul'da çalışırken emekli olan 3 çocuk babası İkinci, şehir hayatının gürültüsünden uzaklaşmak ve doğayla iç içe yaşamak için 22 yıl önce eşiyle memleketi Ağın'ın Saraycık köyüne döndü.

        Köyde günlerini bahçede tarımla uğraşarak değerlendiren İkinci, yaşlandığı ve yük taşıyamadığı gerekçesiyle 21 yıl önce sahibi tarafından bir eşeğin köyün kırsalında buldu.

        Eşeği sahiplenen, bakımını üstlenen İkinci, ona evinin bahçesinde bir de barınak yaptı.

        İkinci, zamanla arkadaşı olarak gördüğü eşeğe "Minik" adını verdi.

        "Minik" sayesinde hayvanlara duyduğu sevgi günden güne gelişen İkinci, 60 haneli köyde yaşayanların kış aylarında kent merkezine gitmesi nedeniyle sahipsiz kalan 40'ı aşkın kedi ve köpek ile onların yavrularını da 15 yıldır besliyor.

        - "Zamanla 'Minik' ve ben arkadaş olduk"

        İkinci, AA muhabirine, 30 yaşında olduğunu tahmin ettiği Minik'in köydeki hayatına renk kattığını, onunla ilgilenmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

        Yıllarca çalıştıktan sonra kendisi gibi emekliliği hak eden Minik'in kırsala terk edilmesine vicdanı el vermediği için onu sahiplendiğini anlatan İkinci, "Bir ramazan ayıydı getirip köyün yakınlarına bırakmışlardı. Kıyamadım, aldım getirdim. Zamanla 'Minik' ve ben arkadaş olduk. Ben 'Minik'siz olamam, 'Minik' de bensiz olamaz." dedi.

        İkinci, Minik'in 21 yıldır köyde gezindiğini, uyuyup, dinlendiğini belirterek, eşek Minik ile kurduğu arkadaşlığın hayvanlara olan sevgisini artırdığını ifade etti.

        - Köydeki 40'ı aşkın kedi ve köpeği de besliyor

        Tanıdığı hayvanseverlerin gönderdiği mamalarla köyde 40'ı aşkın kedi ve köpeğe günlük mama desteğinde bulunduğunu aktaran İkinci, "Sabah saat 06.30-07.00 gibi onlar için kalkıyorum, mamalarını ve sularını veriyorum. Sabahtan akşama kadar onlarla ilgileniyorum. Başka bir işim yok, emekli insanım, günlerimi onlara adadım. Ölene kadar da onlara bakacağım." diye konuştu.

        İkinci, son birkaç yıldır köyünde ve civar köylerde kedi ve köpek sayısının arttığını dile getirerek, ailelerin yavrularına bakamayacağı hayvanları kısırlaştırması gerektiğini, bu konuda yetkili kurumlardan destek beklediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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