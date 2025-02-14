Elazığ'da, 530 köy yolu kardan kapandı

Elazığ’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kent genelinde 530 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 97 araç ve 120 personel ile yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

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