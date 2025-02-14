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        Elazığ'da, 530 köy yolu kardan kapandı

        ELAZIĞ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 530 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 11:11 Güncelleme: 14.02.2025 - 11:15
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        Elazığ'da, 530 köy yolu kardan kapandı
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        ELAZIĞ’da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 530 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Elazığ’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kent genelinde 530 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 97 araç ve 120 personel ile yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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