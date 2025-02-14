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        Elazığ'ın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi

        Elazığ'ın 4 ilçesinde tüm okullarda, 5 ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 00:09 Güncelleme: 14.02.2025 - 00:09
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        Elazığ'ın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi
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        Elazığ'ın 4 ilçesinde tüm okullarda, 5 ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Sivrice, Alacakaya, Arıcak ve Maden ilçelerinde tüm okullarda, Baskil, Karakoçan, Keban, Kovancılar ve Palu ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

        Eğitime ara verilen ilçelerde, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

        Açıklamada, il merkezinde, bağlı köylerde ve Ağın ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda eğitim öğretime devam edileceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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