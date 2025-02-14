Elazığ'ın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi
Elazığ'ın 4 ilçesinde tüm okullarda, 5 ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Elazığ'ın 4 ilçesinde tüm okullarda, 5 ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Sivrice, Alacakaya, Arıcak ve Maden ilçelerinde tüm okullarda, Baskil, Karakoçan, Keban, Kovancılar ve Palu ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildiği belirtildi.
Eğitime ara verilen ilçelerde, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Açıklamada, il merkezinde, bağlı köylerde ve Ağın ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda eğitim öğretime devam edileceği kaydedildi.
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