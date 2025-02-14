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        Elazığ'da kar nedeniyle 530 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 530 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 15:44 Güncelleme: 14.02.2025 - 15:44
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        Elazığ'da kar nedeniyle 530 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 530 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

        Kar yağışı nedeniyle 530 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

        Yolların ulaşıma açılması için 120 personel 97 araçla çalışma yürütüyor.

        Öte yandan, kar nedeniyle kapanan Hazarbaba Kayak Merkezinin yolu ekiplerin yürüttüğü çalışma ile ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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