Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

        Elazığ'da kar nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde eğitime bugün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 00:38 Güncelleme: 20.02.2025 - 00:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
        ABONE OL

        Elazığ'da kar nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde eğitime bugün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "20 Şubat Perşembe günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜSİAD Başkanı Turan'a da soruşturma
        TÜSİAD Başkanı Turan'a da soruşturma
        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Rheinmetall CEO'su: Avrupa'nın silah depoları boş
        Rheinmetall CEO'su: Avrupa'nın silah depoları boş
        İstanbullunun eve dönüş çilesi
        İstanbullunun eve dönüş çilesi
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        İstanbul'da metro ve tramvay seferleri uzatıldı
        İstanbul'da metro ve tramvay seferleri uzatıldı
        Trump: Zelenskiy seçimsiz bir diktatör
        Trump: Zelenskiy seçimsiz bir diktatör
        Borsa neden bir türlü yükselmiyor?
        Borsa neden bir türlü yükselmiyor?
        Zelenskiy: Ülkemi satamam!
        Zelenskiy: Ülkemi satamam!
        ABD'den füze denemesi
        ABD'den füze denemesi
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Galatasaray'dan TFF'ye 3 soru!
        Galatasaray'dan TFF'ye 3 soru!
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Rekabet Kurulu'ndan BİM'e ceza
        Rekabet Kurulu'ndan BİM'e ceza
        Boğaz’da kaçak tespiti
        Boğaz’da kaçak tespiti
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        BES sınıfı geçti
        BES sınıfı geçti
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası

        Benzer Haberler

        Elazığ'da motosiklet, aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
        Elazığ'da motosiklet, aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
        Keban'da "Gençlik ve Güvenli Gelecek" semineri düzenlendi
        Keban'da "Gençlik ve Güvenli Gelecek" semineri düzenlendi
        Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, partisinden istifa etti
        Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, partisinden istifa etti
        Sivrice Belediye Başkanı YRP'li Irmak, AK Parti'ye katıldı
        Sivrice Belediye Başkanı YRP'li Irmak, AK Parti'ye katıldı
        Elazığ'da asayiş operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da asayiş operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
        Keban İlçe Müftülüğünce ramazan ayına yönelik toplantı yapıldı
        Keban İlçe Müftülüğünce ramazan ayına yönelik toplantı yapıldı