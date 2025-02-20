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        Baskil'de kar yağışı etkili oldu

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 17:07 Güncelleme: 20.02.2025 - 17:10
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        Baskil'de kar yağışı etkili oldu
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        Elazığ'ın Baskil ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Hava sıcaklığının düştüğü Baskil'de etkili olan kar nedeniyle ilçe beyaza büründü.

        Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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