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        Elazığ Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı

        Elazığ Valiliği emniyet ve jandarma bölgesindeki bir haftalık asayiş verilerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 15:16 Güncelleme: 24.02.2025 - 15:16
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        Elazığ Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı
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        Elazığ Valiliği emniyet ve jandarma bölgesindeki bir haftalık asayiş verilerini açıkladı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte 17-23 Şubat'ta meydana gelen 184 asayiş olayında yakalanan 185 şüpheliden 7'si tutuklandı, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Asayiş uygulamalarında 65 bin 69 kişi ve 33 bin 812 araç kontrol edildi, aranan 402 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29'u tutuklandı.

        Kontrol edilen araçlardan 2 bin 309'una cezai işlem uygulandı, 149 araç trafikten men edildi.

        Yapılan çalışmalarda, 8 tabanca, 7 tüfek, 4 kesici alet, 93 fişek, kurusıkı tabanca, şarjör, 1400 boş makaron, 16 bin 430 dolu makaron, 210 kilogram tütün ve 20 emtia ele geçirildi.

        Uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarda da 131 gram esrar, 69 gram metamfetamin, 20 gram bonzai, 6 sentetik ecza, 18 gram skunk ve 13 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Kentte meydana gelen 22 trafik kazasında 30 kişi yaralandı.

        Ayrıca kayıp olarak aranan 10 kişi bulundu.

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