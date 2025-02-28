Ağın Belediyesinden çevre düzenlemesi çalışmaları

Ağın Belediyesi, ilçede çevre düzenlemesi ve yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, mahalledeki çalışmalar kapsamında 1000 metrekare alanın çevre düzenlemesi ve kilitli parke taşı çalışmasını yaptıklarını söyledi.

Emeği geçen çalışanlara teşekkür eden Çakar, "Kuzgeçe Mahallesi'nde Şahintepesi bölgesi ve Kavuncugil yokuşu bölgesi olarak bilinen yol ve alanda parke çalışmaları ile yıllardır dokunulmayan alanlara dokunarak vatandaşlarımızın rahatlığını ve yaşamın kolaylığını sağlamaya var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.