Keban'da "Etik Eğitimi Semineri" verildi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişi Hüseyin Şimşek tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere ilçedeki eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlere eğitim verildi.

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