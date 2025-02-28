Keban'da "Etik Eğitimi Semineri" verildi
Elazığ'ın Keban ilçesinde "Etik Eğitimi Semineri" düzenlendi.
Giriş: 28.02.2025 - 16:44 Güncelleme: 28.02.2025 - 16:50
Elazığ'ın Keban ilçesinde "Etik Eğitimi Semineri" düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişi Hüseyin Şimşek tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere ilçedeki eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlere eğitim verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, Şimşek'e teşekkür etti.
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