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        Keban'da "Etik Eğitimi Semineri" verildi

        Elazığ'ın Keban ilçesinde "Etik Eğitimi Semineri" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 16:44 Güncelleme: 28.02.2025 - 16:50
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        Keban'da "Etik Eğitimi Semineri" verildi
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde "Etik Eğitimi Semineri" düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişi Hüseyin Şimşek tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere ilçedeki eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlere eğitim verildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, Şimşek'e teşekkür etti.

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