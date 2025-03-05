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        Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu bir evde iftar yaptı

        Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, iftarda bir eve misafir oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 11:31 Güncelleme: 05.03.2025 - 11:35
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        Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu bir evde iftar yaptı
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        Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, iftarda bir eve misafir oldu.

        Kaymakam Türkmenoğlu, eşi Zehra Türkmenoğlu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara ile Yeter Şener ve Işıl Onat'la iftar yaptı.

        Türkmenoğlu, Şener ve Onat ile sohbet etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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