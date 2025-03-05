Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu bir evde iftar yaptı

Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, iftarda bir eve misafir oldu.

Kaymakam Türkmenoğlu, eşi Zehra Türkmenoğlu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara ile Yeter Şener ve Işıl Onat'la iftar yaptı.

Türkmenoğlu, Şener ve Onat ile sohbet etti.