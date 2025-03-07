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        Baskil'de iki okulda deprem tatbikatı yapıldı

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde bulunan Baskil İmam Hatip Ortaokulu ve Baskil Anadolu İmam Hatip Lisesinde deprem tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 16:06 Güncelleme: 07.03.2025 - 16:24
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        Baskil'de iki okulda deprem tatbikatı yapıldı
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        Elazığ’ın Baskil ilçesinde bulunan Baskil İmam Hatip Ortaokulu ve Baskil Anadolu İmam Hatip Lisesinde deprem tatbikatı yapıldı.

        "Deprem Haftası" dolayısıyla gerçekleştirilen tatbikatlara öğrenciler, öğretmenler ve okul personeli katıldı.

        Tatbikatta siren sesiyle öğrenciler, "çök, kapan, tutun" uygulamasını yaptı.

        Öğrenciler daha sona öğretmenlerin kontrolünde sınıflarından tahliye edildiler.

        Okul bahçesinin toplanma merkezi olarak belirlendiği tatbikatta öğretmenler öğrencilere depremle ilgili bilgiler verdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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