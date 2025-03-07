Baskil'de iki okulda deprem tatbikatı yapıldı
Elazığ'ın Baskil ilçesinde bulunan Baskil İmam Hatip Ortaokulu ve Baskil Anadolu İmam Hatip Lisesinde deprem tatbikatı yapıldı.
Elazığ’ın Baskil ilçesinde bulunan Baskil İmam Hatip Ortaokulu ve Baskil Anadolu İmam Hatip Lisesinde deprem tatbikatı yapıldı.
"Deprem Haftası" dolayısıyla gerçekleştirilen tatbikatlara öğrenciler, öğretmenler ve okul personeli katıldı.
Tatbikatta siren sesiyle öğrenciler, "çök, kapan, tutun" uygulamasını yaptı.
Öğrenciler daha sona öğretmenlerin kontrolünde sınıflarından tahliye edildiler.
Okul bahçesinin toplanma merkezi olarak belirlendiği tatbikatta öğretmenler öğrencilere depremle ilgili bilgiler verdi.
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