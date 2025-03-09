Elazığ'da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen kişi öldü

Yapılan incelemenin ardından E.K'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Fevzi Çakmak Mahallesi Yunus Emre Bulvarı'nda inşaat halindeki 10 katlı binanın birinci katında E.K. (43), henüz belirlenemeyen bir nedenle asansör boşluğuna düştü.

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