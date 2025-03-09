Elazığ'da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen kişi öldü
Elazığ'da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti.
Elazığ'da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti.
Fevzi Çakmak Mahallesi Yunus Emre Bulvarı'nda inşaat halindeki 10 katlı binanın birinci katında E.K. (43), henüz belirlenemeyen bir nedenle asansör boşluğuna düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde E.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından E.K'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
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