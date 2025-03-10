Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Baskil'de "Gençlik ve Güvenli Gelecek" semineri düzenlendi

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğünce "Gençlik ve Güvenli Gelecek" semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 16:42 Güncelleme: 10.03.2025 - 16:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baskil'de "Gençlik ve Güvenli Gelecek" semineri düzenlendi
        ABONE OL

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğünce "Gençlik ve Güvenli Gelecek" semineri düzenlendi.

        Baskil Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen seminerde, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli uzman ekipler tarafından öğrencilere bilgilendirme yapıldı.

        Okul girişinde kurulan stantta ise öğrencilere bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

        Seminere, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi!
        Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi!
        Meta’da Çin'le veri paylaşımı skandalı
        Meta’da Çin'le veri paylaşımı skandalı
        Sağlık durumu ciddi! Okul müdürü odasında bıçaklandı!
        Sağlık durumu ciddi! Okul müdürü odasında bıçaklandı!
        Ömür boyu yenileme çalışması var
        Ömür boyu yenileme çalışması var
        İran: Trump'tan mektup almadık
        İran: Trump'tan mektup almadık
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Mourinho'nun Talisca planı!
        89 yaşındaki dededen komşu katliamı! 2'si öldü 1'i ağır yaralı!
        89 yaşındaki dededen komşu katliamı! 2'si öldü 1'i ağır yaralı!
        Resmi başvuru yapılmadı
        Resmi başvuru yapılmadı
        TÜSİAD başkanları hakim karşısına çıkacak
        TÜSİAD başkanları hakim karşısına çıkacak
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"

        Benzer Haberler

        Apartman dairesi yandı
        Apartman dairesi yandı
        Ağın'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Ağın'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        İnşaat halindeki binada asansör boşluğuna düşüp, öldü
        İnşaat halindeki binada asansör boşluğuna düşüp, öldü
        Elazığ'da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen kişi öldü
        Elazığ'da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen kişi öldü
        Elazığ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
        Elazığ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
        Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralan...
        Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralan...