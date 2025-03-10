Baskil'de "Gençlik ve Güvenli Gelecek" semineri düzenlendi
Elazığ'ın Baskil ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğünce "Gençlik ve Güvenli Gelecek" semineri düzenlendi.
Elazığ'ın Baskil ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğünce "Gençlik ve Güvenli Gelecek" semineri düzenlendi.
Baskil Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen seminerde, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli uzman ekipler tarafından öğrencilere bilgilendirme yapıldı.
Okul girişinde kurulan stantta ise öğrencilere bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
Seminere, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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