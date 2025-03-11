Elazığ Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı

Elazığ Valiliği emniyet ve jandarma bölgesindeki bir haftalık asayiş verilerini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte 3-9 Mart'ta meydana gelen 224 asayiş olayında yakalanan 238 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Asayiş uygulamalarında 61 bin 34 kişi ve 47 bin 545 araç kontrol edildi, aranan 367 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 30'u tutuklandı.

Kontrol edilen araçlardan 3 bin 93'üne cezai işlem uygulandı, 321 araç trafikten men edildi.

Yapılan çalışmalarda, 9 tabanca, 5 tüfek, 3 kesici alet, 139 fişek, 9 mühimmat, 3 şarjör, 86 bin 500 makaron, 144 kilogram tütün, 438 paket sigara, 113 bandrol, 20 cep telefonu, 25 cep telefonu aksesuarı ve sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarda da 82 gram esrar, 177 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatı, 52 uyuşturucu hap, 39 gram kokain, 5 gram skunk ve 265 sentetik ecza ele geçirildi.

Kentte meydana gelen 25 trafik kazasında 1 kişi öldü, 42 kişi yaralandı.

Ayrıca kayıp olarak aranan 7 kişi bulundu.