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        Kayseri'de tünel inşaatında kaya düşmesi sonucu ölen işçinin cenazesi Elazığ'da defnedildi

        Kayseri'de tünel inşaatında kaya düşmesi sonucu hayatını kaybeden işçinin cenazesi, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 14:23 Güncelleme: 11.03.2025 - 14:23
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        Kayseri'de tünel inşaatında kaya düşmesi sonucu ölen işçinin cenazesi Elazığ'da defnedildi
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        Kayseri'de tünel inşaatında kaya düşmesi sonucu hayatını kaybeden işçinin cenazesi, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde toprağa verildi.

        Yapımı devam eden Kayseri-Yerköy Hızlı Tren Hattı'nın Kocasinan ilçesi Himmetdede mevkisindeki tünel inşaatında dün kaya parçalarının düşmesi sonucu yaşamını yitiren 7 çocuk babası 58 yaşındaki Hanifi Doğan'ın cenazesi, Kayseri'den Kovancılar ilçesinin Bağlar Mahallesi'ndeki İmam Rabbani Camisi'ne getirildi.

        İlçe Müftüsü İrfan Çavaş'ın kıldırdığı namazın ardından Doğan'ın cenazesi, İsmetpaşa Mahallesi'ndeki aile kabristanında defnedildi.

        Cenazeye, Doğan'ın yakınlarının yanı sıra Kovancılar Kaymakamı Mustafa Dilekli, Kovancılar Belediye Başkan Vekili Tacettin Çelik, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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