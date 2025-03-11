Elazığ'da "Gazze İçin El Ele Yardım Kampanyası" bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Elazığ'da "Gazze İçin El Ele Yardım Kampanyası" hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Vali Numan Hatipoğlu, İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 2 yıla yakın süredir Gazze'nin yoğun bir yıkımın etkisi altında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülkenin dirayet ve sağduyu mesajı verdiğini ifade eden Hatipoğlu, İçişleri Bakanlığının öncülüğünde başlayan AFAD koordinasyonunda "Gazze İçin El Ele Yardım Kampanyası" için bir arada olduklarını belirtti.

Gazze'de çoğu çocuk ve bebek olmak üzere binlerce kişinin katledildiğini ve yaralandığını anımsatan Hatipoğlu, "Bakanlığımız AFAD ve Türk Kızılay vasıtasıyla dünyanın her yerine kimsesizlerin kimsesi olmaya devam ediyor. Bu sadece bir yardım kampanyası değil aynı zamanda bir insanlık sınavı. Şükürler olsun ki aziz milletimiz bu insanlık sınavlarını tarihi boyunca her zaman muazzam bir şekilde karşılamış." dedi.

Tarihin birçok döneminde olduğu gibi şu anda da dünyanın çok farklı noktalarında insanlık onurunun ayaklar altına alındığına şahitlik ettiklerini belirten Hatipoğlu, 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze'de insanlığın bittiği çok dramatik zamanları gördüklerini kaydetti.

Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"61 bin kişinin üzerinde insanın hayatını kaybettiği bir coğrafyayı bir mülk olarak görebilecek kadar insanlıktan nasibini almamış kişilerin de şu anda dünya üzerinde maalesef söz sahibi olma durumları var. Buna hiçbir zaman izin verilmeyecektir diye değerlendiriyoruz. Kadim medeniyetimizin bizlere yüklediği bu misyonları ve sorumlulukları yerine getirmek için dün olduğu gibi bugün de bir aradayız. Bundan sonra da bir arada olacağız."

Gazze için yardım çalışmalarının ilk günden beri 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sürdüğünü anlatan Hatipoğlu, bu kampanya ile çalışmaların hız kazanacağını belirtti.

Elazığ'da vali yardımcısı, belediye başkan yardımcıları, kurumların temsilcileri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bu komisyonun yönetileceğini dile getiren Hatipoğlu, şöyle devam etti: