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        Ağın'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 14:57 Güncelleme: 12.03.2025 - 15:43
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        Ağın'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı
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        Elazığ'ın Ağın ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla programı düzenlendi.

        Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Öğrenciler, günün anlam ve önemine binaen konuşma yaptı, şiirler söyledi.

        Sinevizyon gösterisinin yapıldığı etkinlikte, İstiklal Marşı konulu oratoryo gösterisi sunuldu.

        Kaymakam Furkan Taha Türkmenoğlu ve protokol üyeleri, düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verdi.

        Programa, Belediye Başkanı Şeref Çakar, İlçe Emniyet Amiri Vekili Sevil Ardıç, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Gümüşkaya, kamu kurum temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
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