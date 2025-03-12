Ağın'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı

Kaymakam Furkan Taha Türkmenoğlu ve protokol üyeleri, düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verdi.

Öğrenciler, günün anlam ve önemine binaen konuşma yaptı, şiirler söyledi.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla programı düzenlendi.

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